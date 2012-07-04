Лидерство Арсения Яценюка отбирает рейтинг у оппозиции

Наверняка неожиданностью для лидеров оппозиции стали последние изменения в общественном мнении украинцев, свидетельствующие, что призыв освободить Юлию Тимошенко в качестве главного месседжа информповестки дня уже не будет поддержан избирателями. Здесь надо отдать должное и Партии регионов, которая в попытке отстроиться от оранжевых сознательно или вынужденно задала высокую планку, начав говорить о командности, ответственности за свои обещания и конкретные дела. Теперь избиратель оппозиции хочет, чтобы и его танцевали по этим правилам и требует предъявить командную игру, программу с конкретикой и результат. Содержательность, смысл и результат - откровенно слабое место в партийном строительстве и нелюбимые пункты в жизни оппозиции, они никому не интересны, и профильных специалистов по ним у «За Батькивщину» нет. В обширной предвыборной программе как говорят в интернете «многа букав», и мало конкретных действий. Если вкратце, то оппозиция в итоге предлагает принять заново или внести правки в несколько десятков законопроектов. И все! Голосуйте за нас, мы будем писать законы. В то время, как Партия регионов постаралась представить себя как политическую силу нового образца – предъявив в своей предвыборной концепции и план действий, и результат пребывания у власти.

Среди наиболее часто употребляемых оппозицией инструментов политической борьбы – написание петиций и организация различного рода рефлексий и обсуждений действий оппонентов. Отчасти это объясняется тем, что Юлия Тимошенко была профессиональной революционеркой, стратегом, как в анекдоте про сову и сусликов. А ее окружение, клуб ее любителей, и составило впоследствии актив партии.

Зато у оппозиции существует явный количественный перекос в пользу профессиональных украинцев. Их качественный состав, является, несомненным преимуществом, ведь это в основном медийные, узнаваемые персоны. В то же время некоторые публичные спикеры ПР откровенно выработали себя как ресурс и больше не приносят электоральных результатов, а некоторые уже раздражают избирателя своим антирейтингом. В новом созыве ВР, вероятно, мы увидим совершенно других спикеров ПР в эфирах политических шоу.

Результаты количественных социсследований говорят о том, что Арсений Яценюк пока не оправдывает надежд на лидерство. Он проигрывает Партии регионов около 3 процентных пунктов. Может быть случайностью, а может – и наметившейся тенденцией. В этом случае, как и в 2004 году оппозиции придется объяснять свой проигрыш тем, что победу украла власть, использовав админресурс и не обеспечив честных правил игры. Пройдет ли это снова, спустя 7 лет?

Арсений Яценюк пробует попасть в запрос на новые лица, и такой запрос действительно существует, но это скорей результат разочарования в действующей власти и оппозиции. И это очень узкие электоральные рамки, в которые сам себя загоняет лидер «Фронта змин», собирая ядро из противников Виктора Януковича, а не выращивая своих собственных сторонников. Эта вынужденная зависимость может послужить нехорошую роль Ивана Сусанина, в случае, если ПР вдруг уберет из своих коммуникаций все спорные вопросы и уйдет работать исключительно в плоскость позитива, например, начав действительно строить новое государство. Кстати посыл «Строим новую страну» также вызывает неоднозначное восприятие избирателей. Страна ведь существует, это с государством проблемы. Но ПР пока не спешит отказаться от инерционной перепалки «дурак-сам дурак» в стилистике 2004 года. Хотя и успевает при этом делать некоторые позитивные сдвиги: такие как отмена техосмотра автомобилей, новый КПК или принятие закона «О доступе к публичной информации».

Несмотря на второе место по рейтинговым показателям, союз Александра Турчинова с Арсением Яценюком может размыть ядро стойких приверженцев «За Батькивщину», по крупицам собранное Юлией Тимошенко, существующее до сих пор, и достаточно устойчивое, в отличие от ядра «Фронта змин».

Феномен Виталия Кличко попадает и в ожидания волевого лидера, и в запрос на новых политиков. Но избиратель видит в Виталии Кличко также и оппозиционера, и ждет объединения с «За Батькивщину», чего пока не происходит. Как ни странно, в сознании украинцев это добавляет рейтинг Виталию Кличко (независимый, значит сильный) и негативно отражается на восприятии «За Батькивщину» (называют себя объединенной оппозицией, а Кличко убедить не смогли).

В то же время сожалений о Наталии Королевской у избирателя оппозиции нет. Не присоединили и ладно, она пока остается непонятным для избирателей политиком, хоть благодаря обилию рекламы уже узнаваемым. Отчасти это обусловлено противоречивостью посыла Королевской и ее партии к избирателю: платформой партии объявлена социал-демократия (умеренно-левая идеология), в то же время лидер партии чаще всего говорит о том, что близко, интересно и понятно лично ей – о проблемах бизнеса и среднем классе (правая риторика). А где он, этот средний класс? Существует в количестве социологической погрешности. В этом состоит главная смысловая ошибка лидера партии «Украина-вперед!». Юлия Тимошенко, в подражании которой обвиняют Н. Королевскую, действовала с точностью до наоборот: представляя абсолютно правую партию, лидер «Батькивщины» общалась со своим избирателем исключительно левыми лозунгами, чем и заработала свои 30% рейтинга, и полюбилась простым работающим женщинам, составляющим львиную долю украинских избирателей.

Многие считают, что независимость Украина получила рано, и не заплатила за нее должной цены, поэтому не ценит ее. Это отставание части общественного сознания от исторического хода событий частично компенсирует партия «Свобода», продолжающая вести борьбу с советской империей на третьем десятилетии после ее распада. Идеология ОУН, к сожалению, не актуальная в силу изменившихся исторических обстоятельств, все еще рождает шлейф романтизма, и многие сторонники «Свободы» на самом деле – обычные любители исторической реконструкции. Они вместе с протестным электоратом и являются умеренным потенциалом роста рейтингов «Свободы».

Одна из главных проблем грядущей кампании – оппозиция не представляет собой альтернативы власти. Она - та же власть, только бывшая и немного другая. Если оппозиция прислушается к общественным настроениям, дополнит программу конкретикой, уберет требование освобождения Тимошенко с авангарда на арьергард, возникнет логичный вопрос – чем она тогда будет отличаться от правящей партии? Это сложный вопрос, и, возможно, он и разделит оппозицию на два крыла – радикальное и умеренное. Радикальное - предложит что называется идти до конца, и добиваться если не победы, то устранения «режима» любой ценой. Во что это может вылиться? Например, раз из Тимошенко в тюрьме не получилось Ходорковского, то вполне еще может выйти Магнитский (дай Бог здоровья Юлии Владимировне). Целью умеренного крыла вполне может быть просто парламентская фракция, а это совсем другая стратегия.

И весенние социальные инициативы Президента Януковича, и проект предвыборной программы оппозиции свидетельствуют о том, что риторика главных политических игроков на этих выборах становится все более левой. И эта тенденция прослеживается в мире: это и победа социалиста Франсуа Олланда на президентских выборах во Франции, и последние инициативы по реформе медицины Барака Обамы, спровоцировавшие обвинения его в социалистическом курсе.

Еще одна тенденция – политические партии столкнулись с необходимостью перехода от клубной к профессиональной форме организации. Это новый этап в партийном строительстве, и здесь ПР пока на шаг вперед – и по системному подходу к обучению партийцев, и по успехам в построении сети первичек, и по содержательности своих коммуникаций. Но завтра «За Батькивщину» вынужденно преодолеет и этот уровень, и партиям придется задуматься о главном вопросе всех западных партий – решить, интересы какой социальной группы они выражают. И это будет началом перехода от лидерских к действительно политическим партиям.

Елена Дьяченко

Консалтинговая компания «Партия власти»