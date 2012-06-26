Умершая антилопа родилась в киевском зоопарке 23 года назад

Об этом идет речь в ответе пресс-службы КП “Киевский зоопарк” на официальный запрос УНИАН относительно события, о котором на днях сообщил директор зоопарка Алексей Толстоухов.

“Антилопа умерла от старости. Животному было больше 23 лет (1988 года рождения). По данным международных реестров продолжительности жизни диких животных в неволе, максимальный возраст этого вида составляет 21 год 7 месяцев. Животное родилось и прожило всю жизнь в Киевском зоопарке. На данное время в зоопарке осталось еще 7 антилоп этого вида”, - сообщили в пресс-службе.