VIP-зрители на матче Англия-Украина (фото)
06:45, 20 июня 2012Разное
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Со счетом 1:0 в пользу сборной Англии завершился решающий матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу в группе D между сборными Англии и Украины на «Донбасс-Арене».
Президент Украины Виктор Янукович, президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис и президент ФК ”Шахтер” Ринат Ахметов
Секретарь СНБО Андрей Клюев, владелец ФК ”Челси” Роман Абрамович и президент ФК ”Металлист” Александр Ярославский с супругой Ириной
Глава наблюдательного совета ЗАО ”Смарт-холдинг” Вадим Новинский, почетный президент ФК «Ильичёвец» Владимир Бойко, композитор Игорь Крутой и президент ФК «Металлург» Сергей Тарута
Экс-президент Украины Виктор Ющенко, его сын Андрей с супругой Елизаветой и дочь Виталина
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