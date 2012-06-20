VIP-зрители на матче Англия-Украина (фото)

Со счетом 1:0 в пользу сборной Англии завершился решающий матч группового этапа Чемпионата Европы по футболу в группе D между сборными Англии и Украины на «Донбасс-Арене».

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