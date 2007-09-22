Алла Пугачева не собирается ложиться на операцию

В окружении Аллы Пугачевой категорически опровергают сведения о предстоящей певице операции на сердце, которые появились в пятницу в некоторых СМИ.

"Мне позвонили сегодня с этим вопросом, я сразу же перезвонила Алле Борисовне. Она заверила меня, что чувствует себя нормально. Никакой операции тоже не будет", - сказал РИА Новостиисточник в окружении Пугачевой.

Ранее сегодня появились сообщения о том, что в ближайшее время певице предстоит операция в связи с предынфарктным состоянием.