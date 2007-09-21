Цушко рассказал студентам, как нужно работать, чтобы «девчатам нравиться»

Кандидат в народные депутаты от СПУ, глава МВД Василий ЦУШКО сегодня на встрече со студентами в Симферополе рассказал, откуда он «взялся на голову Украине» и как «докатился до такой жизни» - стал министром.

Как передает корреспондент УНИАН, в Таврическом национальном университете им. В.И.Вернадского В.ЦУШКО дал студентам пару советов, как нужно работать. «Мне 44 года, хоть выгляжу старше. Не пью, не курю, хотя очень много работаю… Поэтому, ребята, работать надо в меру, чтобы девчатам нравиться», - посоветовал В.ЦУШКО.

Затем он вспомнил о тех временах, когда работал директором совхоза. По словам В.ЦУШКО, тогда он «был молодой и красивый», а сейчас «только красивый». После этих слов в зале послышался хохот.

В.ЦУШКО также отметил, что в жизни надо придерживаться нескольких принципов: относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе, и никогда не врать. «А когда в кармане есть дуля, и тебя считают, мягко говоря, нехорошим человеком - и ты отвечаешь тем же», - сказал кандидат в народные депутаты от СПУ.

«Если вы станете управленцами, начальниками и так далее, чтобы знали один постулат, - обратился В.ЦУШКО к студентам. - Вот меня назначили министром внутренних дел, это не означает, что я грамотнее всех остальных, это не означает, что я умнее всех остальных. Все остальные люди, которые работают с тобой, – они все эти достоинства имеют. Задача твоя как управленца – объединить эти усилия, мягко говоря, мозги всех остальных – для преодоления любой управленческой задачи».