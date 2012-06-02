Бензовоз с 10 тоннами горючего протаранил жилой дом (фото)

10:12, 02 июня 2012
Разное
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В Смелянском районе Черкасской области в пятницу, 1 июня, на 190 км автотрассы Киев-Знаменка бензовоз с десятью тоннами горючего протаранил жилой дом. 

Фото УМНС в Черкаській області
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, 30-летний водитель автомобиля "МАЗ", который перевозил 10 тонн горючего, не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате ДТП из цистерны автомобиля произошла утечка горючего.

Благодаря оперативным действиям Смелянской службы гражданской защиты удалось предупредить возгорание грузовика и жилого дома, отметили в пресс-службе.

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