Бензовоз с 10 тоннами горючего протаранил жилой дом (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Черкасской области, 30-летний водитель автомобиля "МАЗ", который перевозил 10 тонн горючего, не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате ДТП из цистерны автомобиля произошла утечка горючего.

Благодаря оперативным действиям Смелянской службы гражданской защиты удалось предупредить возгорание грузовика и жилого дома, отметили в пресс-службе.