Всё состояние Паваротти получит его вторая жена

Распоряжаться многомиллионным состоянием всемирно известного итальянского тенора Лучано Паваротти, скончавшегося 6 сентября, будет его вторая жена Николетта Мантовани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "La Repubblica".

"Назначаю всеобщим наследником мою жену Николетту, оставляя ей право распоряжаться всем моим состоянием", - говорится в последнем завещании певца, зачитанном нотариусом города Пезаро.

"Оставляю моим четырем дочерям: Лоренце, Кристине, Джулиане и Аличе то, что им положено", - сказано в документе.

По данным итальянских СМИ, состояние Паваротти оценивается в 200 миллионов евро.

Таким образом, оглашение последнего завещания опровергает все домыслы итальянских и зарубежных СМИ, которые после смерти "короля бельканто" сообщали о резком ухудшении его отношений с женой в последнее время.

Ранее, чтобы прекратить домыслы СМИ о склоках среди родственников Паваротти из-за наследства, нотариус Лучано Буонанно сказал телеканалу Tg 2, что 50% состояния будет поделено между четырьмя дочерьми певца, 25% достанутся второй жене, а остальные 25% оставались в распоряжении Паваротти, которые он мог распределить в последний момент.

Паваротти скончался утром 6 сентября на 72-м году жизни.