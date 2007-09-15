Янукович самостоятельно выучил украинский и ”не имеет проблем”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что референдум о придании статуса государственного русскому языку будет способствовать развитию украинского. Об этом он сказал в интервью журналу «Корреспондент».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он не видит ничего плохого в предоставлении русскому языку статуса второго государственного. Премьер убежден, что русский не сможет вытеснить украинский язык.

«Абсолютно нет. Вот психология человека такая, я же знаю, я родился, жил, вырос в Донбассе. Если к тем людям будет уважительное отношение и к языку, на котором они говорят, я Вам скажу, пойдет прогресс. Пойдет процесс в сторону украинского языка, и ситуация будет меняться в лучшую сторону», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр убежден, что референдум о статусе русского языка, «как минимум, сгладит ситуацию. А дальше вопрос будет решаться согласно законам».

Он назвал недостатком людей то, что они не знают украинского языка. «Нужно учить. Вот внук у меня свободно говорит на украинском языке. Сыновья - один лучше, другой хуже, ну они не учили украинский язык. Но прививать у людей ненависть к русскому языку? Я считаю, что это неправильно», - подчеркнул премьер.

В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что самостоятельно изучил украинский после того, как в Конституции было определено, что украинский язык - государственный. «И у меня проблем нет. Я очень люблю украинский язык», - отметил он.