Украина-2012 и загадки террора

То, что случилось в Днепропетровске вчера, – это терроризм. Для того чтобы быть таким категоричным и однозначным, вовсе не надо ждать конца расследования или быть специалистом в области этой чумы нашего времени.

Четыре взрыва (вероятно, обычный тротил) - это война не с людьми в форме и с наганами, а желание убить погромче, наделать побольше шума, в «прямом телевизионном эфире». Это насилие над мирными, а главное, невинными обывателями, обычными украинскими гражданами.

Зачем?

Кому понадобилось, чтобы случайные пассажиры трамвая или те, кто стоял на остановках, стали инвалидами, раненными, слепыми, изуродованными?

Ясно, что не уголовникам, не бандитам, ни отморозкам. А тем, кто прекрасно осведомлен, что современный терроризм, – это не обычное убийство. А убийство политическое.

Почему?

Неправильно, когда говорят, что современный терроризм – это война слабого с сильным. Чаще террор – это насилие сильного над слабым. Государственный терроризм новейшего времени – это реальность, факт, очевидность.

Но терроризм может родиться и в условиях либеральной, демократической социальной среды.

Есть мнение, что самые глубинные причины терроризма – это массовая бедность, безысходность. Похоже, что акция в Днепропетровске может быть продолжением суицидов, которые захлестнули Украину в этом году.

Но в нашем случае больше подходит другое. В борьбе за власть люди готовы на любые действия.

Не важно, кто именно исполняет планы террористов. Важно то, что именно делается и из каких соображений.

Вопрос: кому было выгодно?

Эффект терроризма связан не с числом жертв, а с сильной и сложной реакцией на террористические акты, включающие ужас, любопытство, иногда восхищение.

То есть, если оставить эмоции, то для того, чтобы понять что произошло в Днепропетровске, надо внимательно понаблюдать, проследить последующие события политической жизни Украины.

Кстати, политическая жизнь – это ни что иное, как столкновение, борьба политических сил с единственной целью – завоевать (или удержать) политическую власть. Здесь работает знаменитая формула Макиавелли: «Цель оправдывает средства».

Ответственность за взрывы в Днепропетровске в равной степени несут и власть и оппозиция.

Здесь уместен анекдот. Во время войны немецкий офицер посетил Пикассо и увидел «Гернику» и, потрясенный модернистским «характером» картины, воскликнул: «Это сделали Вы?» На что Пикассо спокойно ответил: «Нет, это сделали вы!»

Но вряд ли террористические акты в Днепропетровске «субъективность нездоровых психически людей», случайность или «хулиганство» кровавых отморозков. Скорее всего, это рациональный выбор, просчитанное, взвешенное решение.

Какие цели ставили эти люди? Кто принимал решение подготовки акции в Днепропетровске, ее проведения, просчитывал гипотетические результаты, плюсы, минусы акции? Ведь терроризм – это сложный, многоступенчатый процесс.

С пессимизмом отношусь к тому, что назовут виновных в кровавых событиях в Днепропетровске. Нет ни политической воли, ни специалистов по террору. Терроризм представляет собой серьезный вызов, когда к нему прибегают осознанно.

Например, на протяжении 12 лет политическая элита страны даже не пытается раскрыть убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Это политическое убийство. И выгодно всем. И власти, и оппозиции. Сменяя друг друга они виртуозно пользуются «делом Гонгадзе» в борьбе за власть.

…Помощь в расследовании преступления в Днепропетровске ни в коем случае нельзя просить у России. Слишком много террора в России. Слишком много домов в путинской России взрывали или сжигали, в преддверье важных политических событий.

Самые большие специалисты, профессионалы по противодействию терроризму живут и работают в Израиле, в США.

А в Украине в первую очередь надо немедленно создавать силовую структуру, которая занималась бы только проблемами терроризма. Ни в коем случае не подчинять ее СБУ или МВД. Лучше напрямую президенту страны. Как конституционную норму. Чтобы не было желания что-либо изменить.

Виктор Тимошенко