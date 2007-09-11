Полтавщина не готова вступать в НАТО (опрос)

Свыше 40% жителей Полтавской области высказываются против вступления Украины в НАТО. Об этом УНИАН сообщил начальник управления внутренней политики Полтавской ОГА Алексей ЗАЙЧЕНКО.

По его словам, областное Управление по вопросам внутренней политики провело соответствующее исследование, результаты которого показали, что только 21% жителей области высказались „за” вступление в НАТО, 35% жителей области - „за” вступление в Европейский сообщество, 19% - против вступления в ЕС.

«Если бы по этим вопросам ныне проводился референдум, то около 45% еще не определилось, следует ли вообще Украине куда-то вступать. Среди положительных моментов - то, что за последние 2 года выросла осведомленность населения по этим вопросам – больше 50% население знают, что такое ЕС и НАТО», - сказал А.ЗАЙЧЕНКО.

«Однако часто информирование по этим вопросам является некорректным и ведется в рамках предвыборной агитации», - считает начальник управления внешних связей и внешнеэкономической деятельности Полтавской ОДА Дмитрий ОРЛОВ. Наихудшее внимание в плане информирования населения относительно вступления Украины в ЕС и НАТО уделяют в Гребенковском, Кобеляцком и Машевском районах.

Чиновники Полтавской ОГА также отмечают, что на сегодня не решенна проблема с депутатами областного совета, которые не хотят на своей сессии утверждать программу, предусматривающую выделение средств на информирование и повышение интереса жителей области относительно вступления в указанные организации.

В опросе управления внутренней политики Полтавской ОГА, который проводился в августе, участвовало 1236 респондентов со всех районов Полтавской области.