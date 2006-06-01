Россияне не пустили харизмата на ток-шоу - и молодцы

Россияне не пустили харизмата Сандея Аделаджу на ток-шоу - и молодцы. Нет, я конечно рискую нарваться на окрики и возмущения украинофилов, но, поверьте – споры напрасны. По сути: я украинская буржуазная националистка, но готова снова и снова повторять: нам надо учиться у русских защищать свои духовные ценности и свои христианские святыни. В прошлом мой духовный наставник, американец, священник-иезуит, влюбленный в православие, сказал: русские правы, что поставили заслон этим духовным подделкам, ведь после падения железного занавеса в Россию стали ломиться всякого рода тоталитарные и нетоталитарные секты, которые просто опутывали неокрепших, не имеющих опыта духовного труда людей. Российские спецслужбы сначала издали негласный запрет на всякого рода миссионеров, а потом приняли замечательный закон «трех религий», согласно которого приоритет в России имеют православие, католичество и ислам. Религии, которые издавна присутствовали на этой земле и представителей которых и сейчас очень много. Прекрасный закон, который мы почему-то ругали, говорят, имеет свои аналоги в Германии и Франции. Во всяком случае, там, свидетели Еговы по квартирам не шастают, а скромно держат свои журнальчики, стоя в переходах.

А у нас демократия... О том, что такое секуляризация общества, чиновники не знают. Проходимцы, едва научившиеся говорить по-русски, учат нас, как правильно исповедовать веру. На последний День Киева секта, известная на весь мир своим криминальным прошлым и настоящим, делает презентацию, как общественная благотворительная организация, а кришнаиты на улицах тыкают нам идоложертвенную дрянь, предлагая отобедать. Наших предков, ранних христиан, на кол сажали, казаки смерть принимали, чтобы жертву идолам не приносить. А мы порой по одному незнанию пробуем их мерзкую кашу. Да куда ж мы смотрим? Русские князья в древние времена ездили к Феодосию Печерскому за благословением. Наши новые правители тоже ездили, и Кучма и Ющенко. Только бы еще ввести легкую помощь родным Украине церквям.

Зачем нам нужно это: аллилуйя, подпишись, дай денег, ты спасен. Красавчики в костюмах, купленных за деньги своих прихожан, выряжаются и ходят по модным клубам, цепляя состоятельным клиентов, простите, прихожан. Сандей Аделаджа, стал чуть ли не субъектом украинской политики, более того – миссионером Оранжевой революции. А можно мы свою революцию, свои демократические ценности и свое экономическое развитие как-нибудь без вашего участия в России и странах Европы представим? Тем более, вы, господин Аделаджа, туда, кажется, невъездной. И последнее, прошу не считать мою рефлексию расизмом. На всякий случай сообщаю, эфиопов я считаю своими братьями и сестрами, потому что Эфиопской православной церкви более девятиста лет.

Маша Смирнова