ДТП в Крыму: травмированы 9 пассажиров микроавтобуса

9 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести в результате дорожной аварии, произошедшей в Крыму на автодороге Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, в воскресенье вечером автобус «Mercedes-Benz 313», под управлением жителя Кривого Рога, двигаясь со стороны Алушты в сторону Симферополя, «на левом закруглении по неизвестным пока причинам выехал за пределы проезжей части вправо», где врезался в опору троллейбусной контактной сети.

В ДТП травмированы пассажиры автобуса – все жители Кривого Рога. Среди пострадавших – трое мужчин и шесть женщин. Большинство пострадавших пассажиров доставлены в 6-ю городскую больницу Симферополя.

По данным ГАИ, всего за истекшие сутки в Крыму произошло 11 ДТП, в которых один человек погиб и 21 человек был травмирован.