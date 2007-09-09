Папа отслужил мессу в Вене (фото)

Торжественная месса в центре Вены в соборе Святого Штефана стала центральным событием последнего дня визита главы Римско-католической церкви Бенедикта XVI в Австрию, передает корреспондент РИА Новости.

На мессу, которую отслужил в воскресенье Папа Римский, собрались около 20 тысяч человек. После завершения службы, понтифик прочитал торжественную молитву для паломников.

Накануне глава Римско-католической церкви провел службу в старинном австрийском городе Мариацель, где собрались 30 тысяч паломников со всей Европы. Это была самая большая месса в истории города, который является одним из наиболее посещаемых объектов паломничества в Австрии. Планировалось, что Бенедикт XVI прилетит в Мариацель на военном вертолете, однако, из-за плохих погодных условий, ему пришлось воспользоваться автомобилем.

В последний день своего визита Папа римский посетит монастырь Святого креста (Heiligenkreuz). Аббатство было основано в 1133 году маркграфом Леопольдом Бабенбергским как фамильная усыпальница династии. Монастырь известен тем, что там хранится кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. Отсюда и название монастыря "Святой крест".

Завершающим событием трехдневного визита главы Римско-католической церкви станет его вечерняя встреча с австрийской общественностью в столичном концертном зале. После этого президент Австрии Хайнц Фишер проводит Бенедикта XVI в венский аэропорт "Швехат".