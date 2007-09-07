ДТП на трассе Киев-Чоп: КамАЗ врезался в маршрутку

Во Львовской области пострадали пять пассажиров микроавтобуса, в который врезался “КамАЗ”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария произошла вчера, 6 сентября, в 11.40 на 570 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Красив.

Водитель автомобиля "КамАЗ-6520", двигаясь в направлении г. Николаева, не выбрал безопасную дистанцию во время движения и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Бенц-310", который производил высадку пассажиров на остановке общественного транспорта. От мощного удара микроавтобус, в котором было шесть пассажиров, перевернулся.

Пострадавшие пассажиры с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Николаевскую райбольницу. Туда же доставлен и водитель "КамАЗа" с гипертоническим кризисом.