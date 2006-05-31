Немного о турецком береге Крыма

Честно говоря, спор о том, кому должен принадлежать Крым, вызывает невольное сравнение с событиями 1899-1902 годов. Тогда в Южной Африке шла англо-бурская война. «Белые» люди – британцы, сражались с другими «белыми» людьми - голландскими поселенцами, а весь мир разделился в своих симпатиях. В те времена считалось высшим проявлением справедливости поддержать «маленьких» буров, отвагой которых умилилось не одно чувствительное сердце питерской или парижской институтки. При этом никто не обращал внимания на то, что в это время реками лилась кровь «черных» людей – африканцев, на земле которых и британцы, и буры были одинаково пришлыми. Примерно такая же картина наблюдалась во времена покорения Америки. Англичане воевали с испанцами и французами, а индейцев равно убивали и те, и другие.

То же сегодня происходит и в Крыму. Тут, видите ли, Россия заявляет свои претензии на полуостров, а Киев говорит, что он украинский. Почему-то никто не говорит, что он должен быть татарским. Но признайтесь, и русские, и украинцы продолжают смотреть на нас, как на африканцев или папуасов. Мы для вас - люди третьего сорта, несмотря на то, кто нас выселяет – немка Екатерина или грузин Сталин. Достаточно сказать, что до сих пор никто не может официально признать произошедшее с крымскими татарами геноцидом.

Да, наш народ выжил и сохранил себя в ссылках (до сих пор не могу забыть об этом рассказы бабушки, единственной, оставшейся в живых из двенадцати детей в семье). Да, сотни тысяч татар смогли вернуться в последнее время из Средней Азии в родной Крым. Да, мы преуспели в бизнесе, который ведем на полуострове (и заткнитесь те, кто скажет, что таков наш торгашеский характер, нам помог родной воздух и родная земля!). Да, у нас более оптимальная демографическая картина, чем у представителей других народов, живущих в Крыму. Но нас критически мало, крымские татары до сих находятся под угрозой вымирания. Когда я думаю об этом, то мне вспоминаются грустные стихи Чичибабина:

«Родина оптом, так сказать,

Отнята и подарена, -

И на земле татарской

Ни одного татарина»,

Никому из нас не хочется, чтобы так стало. И сегодня крымские татары решают, как быть нашему народу, предлагая различные пути выхода из тупика. Я же считаю, что самое лучшее, что мы все можем сделать, это перевести Крым под юрисдикцию Турции. Назовите это протекторатом, Турецкой республикой Крым или еще как. Это будет совершенно справедливо с исторической точки зрения, причем не только в проекции на прошлое, но и в проекции на будущее.

Во-первых, турецкая власть поможет выжить нашему народу, снова сделать Крым татарским. (Думаю, нетатарское населения полуострова при этом не пострадает, ведь сегодня Турция практически светское государство, и никого не заставляет исповедовать ислам, как могут подумать некоторые). Во-вторых, это обоснованно экономически, ведь Турция в последнее время достигла больших успехов в построении курортов мирового уровня, и если турецкие инвесторы ступят на берег Крымского полуострова, от этого выиграют все его жители. Вне зависимости от национальности! В-третьих, кто бы что ни говорил, но Турция на сегодняшний день гораздо ближе к вступлению в Евросоюз, чем Украина. А что плохого, если страна будет вступать в ЕС не полностью, а по частям? Ведь главное – не государство, а его люди.

Есть еще множество плюсов в присоединении Крыма к Турции, есть, конечно, и свои минусы. Но давайте все вместе решать эти вопросы. Я предлагаю всем присоединиться к дискуссии. Главное, что вопрос уже поднят.

Ильяс Арсланов, студент