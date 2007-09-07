Художник украшает ягодицы модели партийным логотипом (фоторепортаж)
07:50, 07 сентября 2007Разное
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... а кому достались грудь и живот?
Симферопольский художник осуществил свой замысел: украсить тело участницы реалити-шоу «Избиратель» Эмилии Першиновой логотипами партий и блоков, участвующих во внеочередных выборах. Цель - привлечь внимание к выборам, призвать молодежь активно голосовать. Место для партийных логотипов выбирали жеребьевкой: шестерым выпал живот (включая Партию регионов), шестерым - спина, коммунистам и Тимошенко - левая нога, Витренко - сердце, Луценко... Ну сами смотрите. Модель считает это место самым привлекательным.
Фото Алексея Сувирова / УНИАН
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