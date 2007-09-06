Шесть косуль погибли в харьковском зоопарке, испугавшись собак
19:21, 06 сентября 2007Разное
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... а бежать было некуда
Шесть косуль - четверо взрослых животных и двое малышей - погибли в зоопарке Харькова, сообщил РИА Новости директор зоопарка Алексей Григорьев.
"Ночью у их вольера начали лаять собаки. Косули - очень пугливые. В дикой природе они сразу убегают от опасности, а здесь стали ударяться о вольер", - сказал он.
По словам директора зоопарка, взрослые косули погибли, разбившись о стены вольера, а у двух малышей от испуга произошел разрыв сердца.
Теперь в харьковском зоопарке остался только один самец косули - он находился в другом вольере.
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