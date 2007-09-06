Шесть косуль погибли в харьковском зоопарке, испугавшись собак

Шесть косуль - четверо взрослых животных и двое малышей - погибли в зоопарке Харькова, сообщил РИА Новости директор зоопарка Алексей Григорьев.

"Ночью у их вольера начали лаять собаки. Косули - очень пугливые. В дикой природе они сразу убегают от опасности, а здесь стали ударяться о вольер", - сказал он.

По словам директора зоопарка, взрослые косули погибли, разбившись о стены вольера, а у двух малышей от испуга произошел разрыв сердца.

Теперь в харьковском зоопарке остался только один самец косули - он находился в другом вольере.