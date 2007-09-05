Владимир Путин пьёт чай на Камчатке (4 фото)
17:03, 05 сентября 2007Разное
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Ему предстоят еще 40 тысяч километров
Президент Российской Федерации Владимир Путин отправился в одну из своих самых дальних и длительных поездок: Индонезия - Австралия - ОАЭ. В течение недели его самолет пролетит около 40 тысяч километров, сообщает РИА “Новости”.
Первую остановку Путин сделал на Камчатке. Из аэропорта глава государства отправился в Вилючинск, главный пункт базирования подводных лодок Тихоокеанского флота России, - на пирс, где пришвартованы атомные подлодки. Президент поинтересовался условиями службы и жизни членов экипажей и их семей, осмотрел реконструированные жилые дома в Вилючинске и попил чай с семьей подводника - главстаршины Виталия Шебелева.
AP Photo/RIA Novosti
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