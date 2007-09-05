Владимир Путин пьёт чай на Камчатке (4 фото)

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправился в одну из своих самых дальних и длительных поездок: Индонезия - Австралия - ОАЭ. В течение недели его самолет пролетит около 40 тысяч километров, сообщает РИА “Новости”.

Первую остановку Путин сделал на Камчатке. Из аэропорта глава государства отправился в Вилючинск, главный пункт базирования подводных лодок Тихоокеанского флота России, - на пирс, где пришвартованы атомные подлодки. Президент поинтересовался условиями службы и жизни членов экипажей и их семей, осмотрел реконструированные жилые дома в Вилючинске и попил чай с семьей подводника - главстаршины Виталия Шебелева.

AP Photo/RIA Novosti