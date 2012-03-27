В Киеве перекрыли два съезда с бульвара Дружбы Народов

В Киеве в связи с реконструкцией транспортной развязки на пересечении бульвара Дружбы народов и Надднепрянского шоссе ограничено движение автотранспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор», в частности закрыто движение автотранспорта на левоповоротный съезд с бульвара Дружбы Народов на Набережное шоссе, а также на правоповоротный съезд с бульвара Дружбы Народов на Надднепрянского шоссе.

В настоящее время открыто движению автотранспорта по основному проезду (мост Патона – бульвар Дружбы Народов), по правоповоротным съездами с моста Патона и заездом с Надднепрянского шоссе на мост Патона. До конца марта будет открыто движение автотранспорта на съезде с бульвара Дружбы Народов в направлении Надднепрянского шоссе.

В пресс-службе отметили, что после реконструкции «будущий автодорожный узел вдвое увеличит пропускную способность участка и решит проблему заторов на въезде на мост Патона».

«Новая развязка будет иметь вид транспортного кольца, которое включает два тоннеля под бульваром Дружбы народов и две эстакады над Надднепрянским шоссе. Она предусматривает только левые повороты транспорта через кольцо. По принципу турбины развязка будет втягивать поток автомобилей и будет распределять его по направлениям обратного движения. Таким образом, транспортные потоки не будут пересекаться, поэтому и светофоров кольцо не предусматривает», - говорится в сообщении.