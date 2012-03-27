Самозваный генерал творил, что хотел

В Тернополе задержан аферист, который выдавал себя за генерала.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью областного управления милиции, 39-летний уроженец Закарпатья, еще находясь в тюрьме, познакомился с тернополянином, который довольно много ему рассказал о себе и своей семье. Поэтому, освободившись, мужчина убедил мать осужденного тернополянина, что он влиятельный человек, а также родственник ее первого мужа, после чего женщина поселила афериста у себя.

Затем он стал ездить по различным районным инстанциям, представляясь работником СНБО, МВД, Министерства обороны, Генерального штаба. Для убедительности надевал генеральский мундир. Какую именно аферу планировал провернуть закарпатец, милиция устанавливает.

Задержали же его после того, как он с помощью милиции хотел проникнуть в чужое жилище, представившись влиятельным милиционером.

Установлено, что задержанный уже был неоднократно судим.