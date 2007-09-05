Отмена депутатских льгот – пыль в глаза электорату

Мнение

Вчерашнее голосование депутатов V созыва за отмену льгот на заседании парламентской коалиции (а не на заседании Верховной Рады) станет, наверное, эталоном двуличия и лживости. Ведь прежде чем отменить депутатские льготы, депутаты сначала... по полной программе ими воспользовались – год назад, когда были избраны в Раду. А теперь просто сделали “одолжение” – отказались от получения этих же льгот “на бис”.

Вспомним, что меньше чем полтора года назад в Верховную Раду пришел новый состав народных избранников. Как положено, получили высокую зарплату и бонусы, квартиры (или компенсацию), машины и полный пакет других преференций. Все эти месяцы они исправно пользовались дарованными благами (при том, что многие нардепы даже не удосуживались появляться в Раде на заседаниях, тем более – не инициировали никаких законопроектов).

И вот, в свете внеочередных выборов, вдруг решили отказаться от этих льгот. Причем, коалициянты так спешат, что даже не могут дождаться созыва нового парламента, а норовят лишить себя преференций немедленно.

Вопрос – почему вдруг такая спешка? Элементарно, как минимум три выгоды. Во-первых, льготы-то эти им уже не нужны. Посмотрите на списки – почти 80% в списках на внеочередных выборах – депутаты из V созыва. Так что льготами они уже сполна воспользовались, а закон, увы, не требует от нардепа отдать часть полученных даров в случае досрочных выборов. Жаль, все-таки за год явно не отработали полученное депутаты. Ну, может, теперь за прошедшие полтора года V созыва и 5 лет будущего, VI созыва, отработают…

Вторая выгода – если принятие закона об отказе от льгот правильно пропиарить, то перед новыми выборами в глазах электората «очки» набрать можно. Вот-де, какие мы – ПР, КПУ, СПУ - поистине народные избранники, наравне с народом будем с экономическими невзгодами бороться.

И наконец, третья выгода. Вы только представьте, в какое интересное положение поставила бело-голубая коалиция Президента! Можно сказать, до самих выборов обеспечили себе благодатную почву для критики помаранчевых со всеми их предвыборными лозунгами. Закон об отмене льгот собрание депутатов приняло, теперь Мороз его радостно подпишет и парламентские клерки отправят документ в Секретариат Президента – на подпись гаранту. И что дальше? Ющенко-то его точно не подпишет, т.к. не раз уже говорил, что нелегитимная нынче ВР, все ее заседания и принятые законы (и не должен подписывать – Рада-то уже так себе, фантом, 2/3 депутатов, требуемых Конституцией, в ней явно не набирается). Впрочем, все эти мелочи не помешают и Партии регионов, и КПУ, и СПУ вволю наговориться о том, что основной противник отмены льгот для депутатов, оказывается, вот он, Президент. Мы, коалиция, отказались от льгот, а они, помаранчевые во главе с Президентом, не дают нам от этих льгот избавиться… Разве ж можно верить предвыборным лозунгам НУ-НСа, ну и тому подобная риторика… То есть, в любой момент, любому помаранчевому агитатору можно задавать «невинный» вопрос: «Если ваша сила – за отмену льгот, то почему же ваш Президент не подписывает этот закон?» И вполне объективную мотивировку со стороны Президента, почему он не подписывает эти законы – так ее и вовсе в общении с электоратом опустить можно, обойти молчанием, не заметить…

Ничего не скажешь – перевод стрелок – излюбленный приемчик коалиции. Вот только, избиратель нынче – не дурак, и спешка ему такая не нужна (не блох ловите, господа). Так что, мой совет коалиции – не напрягайтесь. Меня, избирателя, вполне устроит, если закон об отмене депутатских льгот, а заодно и неприкосновенности, примет новоизбранная Верховная Рада VI созыва, в которой будет нормальное конституционное большинство и в чьей легитимности никто не будет сомневаться. И Президент этот закон подпишет (вот тогда – пусть только попробует не подписать!).

А будет ли принят такой закон через месяц, два или три – не суть важно. Пока же лидеры партий, идущих на выборы вполне могут подписать джентльменское соглашение. Типа – в случае избрания в ВР, мы обязуемся не прикасаться ни к квартирам, ни к деньгам, ни к машинам – до принятия закона об отмене депутатских льгот.

Татьяна, г.Киев