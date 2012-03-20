Налоговики устроили праздник из процедуры декларации

В поселке Бирюково (Свердловский район Луганской области) жители декларируют доходы за 2011 год под пение местных фольклорных ансамблей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Луганской области, специалисты налоговой решили сделать из процедуры декларации доходов праздник и привлечь к нему как можно больше налогоплательщиков.

«Чтобы декларирование доходов для граждан не превратилось в обычную бюрократическую процедуру, совместно с председателем поселкового совета мы решили создать хорошее настроение людям, непривычным способом обратить внимание на важность предоставления налоговой декларации. Вы знаете, местным жителям понравилось», - пояснила заместитель председателя комиссии по проведению реорганизации ГНИ в Свердловске, заместитель начальника налоговой инспекции Галина ЛАНДЫШЕВА.

По ее словам, хорошая атмосфера, хорошие песни, доброжелательность налоговиков способствовало процессу декларирования. 100% граждан, которые осуществляют свою деятельность на территории Бирюковского поселкового совета, оформили декларации. Таким образом, в бюджет задекларировано более 10 тыс. грн. налога на доходы физических лиц.

Как сообщал УНИАН, в Лисичанске Луганской области налоговая служба совместно с кондитерским цехом выпустила торты с призывом декларировать доходы. Дизайн и рецептура тортов разработан специально для кампании декларирования, которая продлится до 1 мая. На каждом торте размещен призыв «Задекларируйте свои доходы до 1 мая!» Торты выполнены в сине-желтой цветовой гамме с добавлением полосы красного цвета и изготовлены из натуральных продуктов без использования консервантов и искусственных красителей. Их можно приобрести в супермаркетах и магазинах Лисичанска.