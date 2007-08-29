Соратник Витренко джипом сбил агитпалатки Соцпартии

В Херсоне во вторник около 23.20 в дежурную часть Суворовского райотдела внутренних дел обратился председатель Фонда коммунального имущества Херсона, 1-й секретарь городского комитета СПУ с заявлением о том, что 20 минут назад неизвестный на автомобиле "Тойота Ленд Крузер" повредил 4 агитационных палатки, установленные возле горисполкома.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам представителя СПУ, палатки принадлежат городскому комитету Соцпартии. Также он сообщил милиции госномер автомобиля-нарушителя.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что за рулем автомобиля был временно неработающий 35-летний депутат горсовета от Блока Наталии Витренко. Пока его действия милиция квалифицирует как хулиганские, поэтому его не планируют задерживать, а только взять объяснения по поводу инцидента. Расследование продолжается.