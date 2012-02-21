В Черниговской области на трассе Чернигов-Киев столкнулись 16 автомобилей, в результате ДТП четыре человека получили травмы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ в Черниговской области.

По данным пресс-службы, сегодня около 8.00 в течение получаса на трассе Чернигов-Киев между селами Сираи и Гарбузин (Козелецкий район) на промежутке автодороги 2 км произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых травмированы четыре человека. По предварительной информации, пострадавшие госпитализированы в Козелецкую районную больницу.

"Работники отдела ГАИ, которые работали на месте происшествия, зафиксировали 16 автомобилей, которые получили механические повреждения", - сказала работница пресс-службы.

Она заметила, что основной причиной возникновения ДТП стала плохая видимость на дороге из-за тумана. Сопутствующими причинами, которые сейчас проверяются, сотрудники ГАИ называют плохое состояние дорожного покрытия, а также несоблюдение скоростного режима в условиях плохой видимости участниками дорожного движения.

По факту ДТП проводится проверка.