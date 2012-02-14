Шпионский скандал: Мальчиш-Плохиш! За бочку варенья Родину продал!

«Идет проверка» в Институте сорбции и проблем экологии НАН Украины. Директора института подозревают в шпионаже в пользу США.

Странная и некрасивая история. Действующие лица и организации: известный и уважаемый во всем мире украинский ученый, академик Владимир Стрелко и Служба Безопасности Украины.

Мнения сторон:

Владимир Стрелко. СБУ провели обыск в институте и замеряли радиационный фон.

Самого академика на работе не было. Он и тогда (обыск проходил два месяца назад, 19 декабря), и ныне находится в США.

СБУ. К Институту спецслужба проявила интерес. Говоря о подозрениях в шпионаже, пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко нам ответила: «Идет проверка».

Неофициальные мнения. (Правда, «сливаются» в СМИ очень активно и лишь в интересах одной стороны). Академика Стрелко подозревают в шпионаже в пользу США. Директор института «якобы отправляет по интернету американским коллегам данные о научных исследованиях, связанных с Чернобыльской АЭС и здоровьем украинской нации. За это получает крупные гранты».

Специалисты Госагентства по управлению Зоной отчуждения Чернобыля. Документы, которые просил переслать академик Владимир Стрелко в США, являются конфиденциальной собственностью государства.

Официальный представитель СБУ Марина Остапенко подняла планку секретности еще выше: «Согласно законам Украины, вся научная информация, а также результаты исследований, которые были получены в зоне радиоактивного загрязнения, являются собственностью нашего государства. И могут быть использованы только с разрешения Кабинета министров».

Ученые Института сорбции и проблем экологии НАН Украины. «Любой нормальный человек, работающий в науке, прекрасно понимает, что никакая работа без обмена информацией невозможна. Это же не значит, что в этом есть какой-то шпионаж! - сказал коллега Владимира Стрелко, член-корреспондент НАН Украины Валерий Зажигалов. - В науке всегда есть взаимный интерес - кто-то делает определенные результаты для вас, для кого-то вы. Все это является общим достоянием».

Вот, собственно говоря, и все.

Странная и некрасивая история. Но начитавшись мнений, заявлений и обвинений, автор этих строк сразу вспомнил любимую книгу детства.

«Оборонное сознание», архетип борьбы со шпионами лучше всех показал Аркадий Гайдар в «Мальчише-Кибальчише» в образе оборотня-плохиша, предавшего за банку варенья своих друзей.

«Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним. - Радуйтесь! - кричит он им. - Это всё я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажёг я все ящики с чёрными бомбами, с белыми снарядами да жёлтыми патронами. То-то сейчас грохнет! Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется».

Будет ли академик Владимир Стрелко политическим заключенным, жертвой политических репрессий или получит орден за развитие научного сотрудничества с США, зависит от того, какое в Украине «шпионское» законодательство.

Первое. Есть ли договор на те самые гранты, на получение у американцев денег на научные исследования? Если да, то преступным умыслом получателя не пахнет.

Второе. А что такое шпионаж? (У них шпионы, у нас разведчики). Была ли передача государственной тайны, секретных сведений? Помните, «если жена изменила тебе - радуйся, что не Родине». Во времена Чехова это была шутка. Но в XVI веке Генрих VIII казнил свою жену Анну Болейн за это, что она изменила Отечеству в форме измены королю!

Третье. А что такое секретные сведения? «Секретил» ли кто результаты научной деятельности академика Стрелко? - Засекретить - это не просто поставить штамп «Секретно».

Четвертое. Нанес ли директор Института ущерб Украине? К слову, наука – удовлетворение своего любопытства за счет государства или частной фирмы. А разведка – удовлетворение своего любопытства в ущерб одному государству и за деньги другого государства.

Пятое. Кто пострадал от действий академика Стрелко? Это во время войны любой контакт с врагом, есть предательство, стрельба в спину. В общем «доверьяй, но проверьяй», как говорил когда-то Рональд Рейган.

Шестое. А есть ли у Украины научное сотрудничество с США и как оно регулируется межгосударственными соглашениями? У нас что – война с Америкой? Или гипотетическая посадка на нары академика Стрелко – ответ наших властей на критику Вашингтоном все "возрастающей" демократизации Украины и преследование политической оппозиции?

Ну, а вообще, смешно говорить сегодня о тайнах, тем более научных, гуманитарных. Любой аналитик из открытой печати больше выведает секретов, чем самый продвинутый Штирлиц или талантливая Мата Хари. Тайну Голодомора, сталинских репрессий, Катыни, Холокоста скрывали. Это была тайна. А на самом деле, скрывать эти тайны было большим преступлением.

Сегодня глобализация коснулась всего и, прежде всего, информации. Если ученый скрывает свое открытие – он не ученый. Может поэтому, у нас в Украине нет лауреатов Нобелевских премий, так как у нас «оборонное сознание».

СБУ утверждает, что два года они наблюдали за институтом академика Стрелко. Зачем было тратить столько ресурсов – технических, людских, финансовых, информационных? Ведь можно было с ученым поговорить, разъяснить, порекомендовать, дать совет еще два года назад. Может быть, тогда нынешнее «шпионское событие» не произошло.

Но самые главные угрозы украинского шпионского скандала вовсе не те, которые увидели спецслужбы. Слишком часто за интересами государства и шпиономанией скрываются чьи-то личные или корпоративные интересы. Короче, преступное рейдерство, в котором, как известно, все средства хороши.

Все-таки, мне, кажется, академик Владимир Стрелко - Мальчиш-Кибальчиш. Он академик! И как сказал его коллега: «Зачем ему портить свою репутацию?».

Виктор Тимошенко