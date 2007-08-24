Амстердам - самый многонациональный город в мире. К такому выводу пришел муниципалитет нидерландской столицы. По данным амстердамских властей, 1 января нынешнего года здесь проживали представители 177 национальностей. При этом имеется в виду гражданство, а не этническое происхождение.

На втором месте в мире по этому показателю - бельгийский Антверпен. В нем проживают представители 164 национальностей, в Нью-Йорке - 150, что позволяет ему занимать третье место.

Представитель 177-й национальности поселился в Амстердаме в 2006 году - тогда в столице Нидерландов обосновался гражданин африканского государства Малави.

В Амстердаме - 743 тысячи 104 жителя. Среди них больше всего голландцев, то есть людей, имеющих нидерландское гражданство - 532 тысячи 548. Их этническое происхождение может быть самым разным.

Из иностранцев, то есть людей, не имеющих нидерландского гражданства, больше всего в Амстердаме проживает марокканцев - 64 тысячи 588 человек, турок - 37 тысяч 421, британцев - 10 тысяч 244, немцев - 6 тысяч 670 и суринамцев - 5 тысяч 609.

123 тысячи 204 амстердамца обладают двойным гражданством, то есть, помимо нидерландского имеют паспорт еще какого-либо государства.

РИА "Новости"