ДТП на трассе Киев-Одесса: 2 человека погибли, 5 ранены

В Киевской области вчера поздно вечером произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два 20-летних человека, еще пять человек получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на 113-м км Киев-Одесса, вблизи с. Чупыра Белоцерковского района водитель автомобиля "ЗАЗ-Дэу", двигаясь в направлении г. Одессы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Митсубиси L 200".

В результате ДТП двое пассажиров автомобиля "ЗАЗ" от полученных травм погибли на месте аварии, а водитель и еще четверо пассажиров этого же автомобиля получили телесные повреждения и были госпитализированы в Белоцерковскую районную больницу.

Следствие выясняет, почему водитель "ЗАЗ" в нарушение правил дорожного движения перевозил одновременно семь взрослых человек в легковом автомобиле.