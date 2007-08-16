В Днепропетровске погибли трое рабочих водоканала

В Днепропетровске в результате обвала почвы в траншее погибли трое работников горводоканала.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обвал произошел вчера в 16.23 на строительной площадке торговой строительной компании "Валгон" во время проведения земельных работ в траншее на глубине 6 м.

В 18.20 спасателя МЧС извлекли тела погибших из-под завала.

По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.