В Днепропетровске погибли трое рабочих водоканала
09:55, 16 августа 2007Разное
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На стоительной прлощадке произошел обвал
В Днепропетровске в результате обвала почвы в траншее погибли трое работников горводоканала.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, обвал произошел вчера в 16.23 на строительной площадке торговой строительной компании "Валгон" во время проведения земельных работ в траншее на глубине 6 м.
В 18.20 спасателя МЧС извлекли тела погибших из-под завала.
По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.
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