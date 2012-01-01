Киевляне массово сдают билеты в Карпаты

Юго-Западная железная дорога заявляет, что в Киеве значительно возросло количество возврата проездных билетов.

Так, по состоянию на 30 декабря в кассы железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский вернули около 2 тысяч 500 билетов.

Как сообщает пресс-служба железной дороги, это в 4 раза превышает среднесуточную статистику, поэтому количество мест в поездах на более популярные направления постоянно увеличивается.

Кроме того, в связи со снижением пассажиропотока в новогодние дни железная дорога отменила курсирование двух дополнительных поездов: № 253/254 сообщением Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 31 декабря и № 505/506 сообщением Киев - Ужгород отправлением из Киева также 31 декабря.

Украинская правда