Шестеро поляков заблудились в Карпатах

Пограничники Мукачевского отряда спасли шестерых польских туристов, которые заблудились в горах.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, румынские пограничники проинформировали своих украинских коллег о том, что поляки отдыхали на территории Румынии, но они куда-то пропали и несколько дней не выходили на связь.

Сотрудники Мукачевского отряда организовали оперативно-поисковые действия с привлечением служебных собак. Обессиленных туристов удалось найти вчера около полуночи на участке заставы „Богдан”. Туристам оказали первую помощь, накормили их и дали возможность отдохнуть. Через некоторое время польских туристов передали румынской стороне.