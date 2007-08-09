Российский экскурсионный корабль натолкнулся на айсберг

Экскурсионный корабль "Алексей Марышев" натолкнулся на айсберг, отколовшийся от ледника на мысе Горн рядом с норвежскими островами Свальбард в Северном Ледовитом океане. По данным полиции Норвегии, пострадали 18 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиейтед Пресс.

По словам шерифа полиции островов Свальбард, переделанное под фешенебельный экскурсионный лайнер бывшее российское исследовательское судно "Алексей Марышев" было повреждено упавшими на палубу крупными осколками льда. Судно совершало плановое турне по водам Арктики.

На борту экскурсионного лайнера на момент трагедии находились 50 подданных Великобритании и 19 членов экипажа, большинство которых - русские.

"Среди пассажиров есть 18 пострадавших. Четверо из них были отправлены в больницу в Тромсе, двое - с тяжелыми травмами", - цитирует слова шерифа полиции АП.

Остальные 14 пострадавших были отправлены в местную больницу.

По данным агентства Франс Пресс, в результате происшествия получили ранения 17 британцев и один русский моряк.

Архипелаг островов Свальбард является одним из самых излюбленных туристических мест в Норвегии в летний сезон. Каждый год в воды Северного Ледовитого океана к мысу Горн выходят около 20 судов с туристами из многих стран мира.