Во Франции перевернулся польский автобус: 3 человека погибли, 23 получили ранения

Сегодня утром на севере Франции перевернулся автобус из Польши, передает РИА «Новости».

Как сообщили в супрефектуре города Дюнкерк, в результате автокатастрофы три человека погибли и 23 получили ранения.

По данным супрефектуры, погибшие и пострадавшие являются поляками, хотя эти сведения требуют уточнения. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В общей сложности в автобусе находилось 47 человек, включая водителя.

Автобус с польскими номерами перевернулся при съезде с автострады на расположенную на обочине стоянку для отдыха. По предположению спасателей, в условиях сильного дождя и плохой видимости водитель не заметил съезд, из-за чего автобус упал в кювет.

Как сообщалось, 22 июля в департаменте Изер во Французских Альпах автобус с польскими паломниками упал в овраг - 26 человек погибли, 24 получили ранения.