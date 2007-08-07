Под Луцком столкнулись два грузовика и Таврия: есть жертвы

Во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром под Луцком, в результате столкновения трех автомобилей погиб один человек, еще трое травмированы.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД в Волынской области, авария произошла на автодороге Луцк-Львов возле села Баев Луцкого района. По словам очевидцев, грузовик марки „Рено" во время движения потерял запасное колесо. Водитель не смог справиться с управлением, и на большой скорости столкнулся с автомобилем „КамАЗ", у которого выбил заднюю ось прицепа вместе с колесами. В этот момент на дороге появился легковой автомобиль „Таврия", который передней частью кузова въехал в „Рено".

Водитель „Таврии" погиб сразу на месте происшествия. Его 15-летний сын травмирован и на данный момент находится в больнице. Водители грузовиков тяжелых травм не получили, их состояние сейчас удовлетворительное.

Начальник отдела по расследованию ДТП при следственном отделе УМВД Украины в Волынской области Владимир РУЩАК пока не смог сообщить детали аварии, ведь причина столкновения и его виновники теперь устанавливаются. По данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Участники ДТП отказались давать какие-либо комментарии из-за своего шокового состояния. Окончательную причину аварии сейчас выясняет Госавтоинспекция.