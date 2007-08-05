”Мицубиси” врезался в грузовик: погибли трое людей

В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вчера днем в Тернопольской области, погибли 3 человека, еще 2 получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на автодороге Львов-Кировоград-Знаменка возле с. Ступки Тернопольского района водитель легкового автомобиля "Мицубиси-Кольт" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем "Рено-Премиум".

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека. Еще 2 пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение Тернопольской городской больницы № 1.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрированы 215 дорожно-транспортных происшествий, во время которых погибли 29 человек и 301 – травмирован.