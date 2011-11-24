Cамая дорогая квартира на Оболони продается за 1,5 млн. долл.

Стоимость предложения самой дорогой квартиры на Оболони в Киеве в ноябре т.г. составляет 1,5 млн. долл., сообщает сайт бесплатных объявлений Slando.

По данным сайта, Оболонская набережная и Оболонские Липки остаются одними из самых престижных мест в Киеве с самой высокой стоимостью квартир. В частности, в ноябре элитную квартиру на Оболонской набережной можно в среднем приобрести за 500-600 тыс. долл.

Согласно статистике сайта, больше всего среди дорогих квартир на Оболони продают трёх- и четырёхкомнатных, средняя стоимость которых составляет соответственно около 450 и 540 тыс. долл. Средняя стоимость пятикомнатного жилья доходит до 800 тыс. долл.

Аналитики сайта сообщают, что самой дорогой квартирой на Оболони является двухуровневый 6-комнатный пентхауз на ул. Героев Сталинграда стоимостью 1,55 млн. долл. Общая площадь квартиры составляет 360 кв. м, в ней есть мини-бассейн, сауна, джакузи, действующий камин.

Ещё один 6-комнатный пентхауз по ул. Героев Сталинграда продаётся за 1 млн. долл. В трёхуровневой квартире площадью 340 кв. м был произведён дизайнерский ремонт.