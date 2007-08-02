В Луганске почтили память Петра Шевченко

В Луганске журналисты и представители общественности почтили память погибшего собкора газеты "Киевские ведомости" Петра Шевченко, которому сегодня исполнились бы 53 года.

Как передает корреспондент УНИАН, они побывали на могилу П.Шевченко и возложили цветы.

П.Шевченко нашли повешенным в заброшенной котельне близ аэропорта "Жуляны" в Киеве 13 марта 1997 года. Официальная версия – самоубийство. Дело было закрыто спешно, с материалами не были ознакомлены даже родственники. Жена, опасаясь за жизнь сына Юрия, эмигрировала в Канаду. П.Шевченко погиб в неполные 43 года.

К 50-летию журналиста коллеги и друзья издали сборник воспоминаний «Винахід Петра Біливоди» (литературный псевдоним Петра Шевченко). Сейчас идёт работа над новым сборником, в который войдут все статьи и публикации журналиста. Планируется, что сборник будет носить название «Архипелаг Донбасс».