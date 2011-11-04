В Киеве «Рейндж Ровер» сбил человека на «зебре»

Сегодня в полдень в Киеве, возле перекрестка улиц Туполева и Салютной, на пешеходном переходе черный джип «Рейндж Ровер» сбил человека.

Об этом УНИАН рассказал очевидец события.

На данный момент ГАИ оформляет ДТП, сбитого человека накрыли черным целлофаном.

Как утверждает свидетель, сразу после ДТП водитель джипа, который сбил человека, снял номера со своего авто.