Министр плюнул в оппонента – вытираем камеру, продолжаем эфир?

Мнение

В последнее время властно-оппозиционные верхи ввели в моду довольно странный стиль общения между собой – «перегавкивание» через все доступные каналы массового вещания.

Создается впечатление, что руководители Кабмина, Секретариата, парламента и представители оппозиции находятся на каких-то изолированных островах, на которых полностью отсутствуют все средства связи – телефон, почта (обычная и электронная), Интернет. И бедняги никак не могут пообщаться друг с другом иным способом, кроме как с помощью журналистов – через телеэкран или газетную страницу.

Ряд членов правительства демонстрирует преимущественно базарно-хамский, пренебрежительный стиль общения и с оппонентами, и с журналистами. Особо отличился в этом плане первый вице-премьер-министр и министр финансов Николай Азаров в своем апеллировании как к Секретариату Президента и к оппозиции, так и к прессе. О виртуозном использовании официального сайта Министерства финансов для перебранки с оппозицией и лично Юлией Тимошенко, где-то уже, кажется, писали.

А вот вам свежачок. На днях Азаров сказал, что заявления оппозиции об увеличении налоговой нагрузки на бизнес в связи с предстоящими парламентскими выборами это «бред сивой кобылы». Или вот «заява» Азарова относительно ситуации с ликвидацией последствий катастрофы во Львовской области: «Какие-то заместители главы Секретариата Президента, какие-то начальники подразделений Секретариата Президента, губернаторы у нас стали выступать с какими-то непродуманными заявлениями… Им бы надо было рот на замок и заниматься тем делом, которым они должны заниматься по долгу своей службы. Они не политические фигуры и не политические деятели… С экранов телевизоров не сходят»,

Николай Янович, абсолютно с Вами согласна. Кстати, Ваш тезис о том, что нужно не зависать на экранах телевизора, а «рот на замок» и заниматься тем делом, которым положено по долгу службы, – вполне применим не только к «каким-то заместителям главы Секретариата», но и ко многим членам правительства.

Внес свой вклад г-н Азаров и в этикет. Комментируя слова нашеукраинки Ксении Ляпиной о том, что, делая внешние заимствования, Украина увеличивает внешний долг, Азаров возмутился и сказал: «ТЫ ж за бюджет голосовала. ТВОЯ есть подпись на бюджете страны. Там все расписано, сколько Украина должна занять на внутреннем и внешнем рынках. Чего ж ТЫ рассказываешь, что Украина в долги залезает?» Какое, мол, может быть уважительное обращение к женщине, если она – политический оппонент. Спасибо, что хоть не по матушке…

И это – только «улов» последних нескольких дней. Не многовато ли будет? Или первый вице-премьер так устал от трудов праведных, что «за базар» не отвечает (извините, за «региональный» жаргон)?

Отдельно хочется вспомнить Азарову Н.Я. его пассажи на пресс-конференциях по отношению к журналистам. Обращения типа, «что-то не слышу апплодисментов» (успехам правительства) и «вы что, не соображаете?» (кажется, относительно правомерности подписания Президентом указа в сфере госзакупок при наличии закона) просто шокируют. Вообще, даже непрофессионалу ясно, что формат пресс-конференций не предполагает апплодисментов со стороны прессы в адрес выступающего чиновника (не цирк все-таки и не диктатура, пока).

Не отстает от первого вице-премьера и «чрезвычайный министр» Нестор Шуфрич. Телезрители имели удовольствие лицезреть заочную перебранку (другого слова не подберу) Шуфрича с замглавы Секретариата Виктором Бондарем. Не разошлись два больших начальника в оценке действий друг друга по организации ликвидации экологической катастрофы в Ожидове. Не буду вникать в суть и обоснованность претензий, однако форма их высказывания со стороны неистового Нестора была просто недопустимой. Звучало это примерно так: этот Бондарь, не помню как его зовут, кажется Виктор, который, когда был министром транспорта, троллейбус от трамвая отличить не мог и т.д. в том же духе.

Интересно, а как они работают, если даже не знают имен друг друга?

Что это у нас во власти за такие методы стали пропагандироваться и распространяться – если нет аргументов, «опустить» оппонента по самое не могу, проявить неуважение к взрослому и на данный момент облеченному властью руководителю? Смотреть противно. Уважаемые, раз уж вы завалили в столицу – то, может, пора начать обтесываться и окультуриваться помаленьку? Не свое местечковое хамство в Киев везти, а к высокой столичной культуре причащаться и перенимать основы поведения. Интеллигентами становиться, не побоюсь этого слова. И пример обычным гражданам показывать.

Ну и, в конце концов, попробуйте найти телефонные номера друг дружки, созвонитесь, переговорите и порешайте вопросы, обсудите проблемы, выясните отношения, в конце концов. Но не на публике (для пиара), а просто между собой, без прессы, без электората. Для того, чтобы Ваше основное дело – управление страной – не страдало и, наконец, сдвинулось в нужном народу направлении. И тогда вам не придется рассказывать нам, что вы для нас сделали. Мы сами все увидим и почуствуем.

Не надо рассказывать, что чиновник из другого ведомства – непрофессионал. Лучше отчитайтесь, почему в вашем ведомстве проблемы и как вы их решаете. Ведь нас, телезрителей и читателей, все меньше интересует, что чиновник Х сказал о чиновнике/депутате N. Все большее раздражение вызывает поток словесной шелухи, сыпящейся через экраны в наши квартиры. Какой смысл в этом для нас, какая от этой псевдоинформации польза стране и отдельным ее гражданам? Нам ведь гораздо интереснее узнать – почему за последние несколько месяцев на железной дороге авария за аварией, почему о той же фосфорной катастрофе местные жители узнали «из телевизора», а не в результате экстренного оповещения соответствующих служб, почему в Киеве «дерибанят» землю, почему продолжается подковерная приватизация и еще много-много почему?

Так, может быть, журналистам стоит объявить бойкот на трансляцию взаимных обплевываний? Авось это вынудит наших руководителей наконец-то начать общаться друг с другом лично и по делу. А, общаясь «глаза в глаза», может, и хамить друг другу меньше будут – хотя бы из боязни по лицу получить.

Татьяна, г. Киев