В Киеве испытывают новую избирательную технологию

Ей-Богу хочу ругаться! Выстояла час в очереди, чтобы получить избирательные бюллетени, плюнула и пошла прочь. Такого не делалось даже за колбасой при “совке”.

Спрашиваю знакомых – такая ситуация везде по Киеву: на каждом участке очереди, чтобы получить бюллетени нужно выстаивать по две – три часа. Неужели этого нельзя было предусмотреть? Ведь из бюджета пошли колоссальные деньги на избирательную кампанию. Давидович хвастался, что бюллетень защищен лучше, чем американский доллар. Лучше бы он защитил избирателя, нас с вами... Неужели нельзя было увеличить количества членов избирательных участков?

Знаю точно, что из моих знакомых трое отказались голосовать из-за очереди. Это преимущественно молодые люди – “электорат” сами знаете кого (не буду называть, пока длятся выборы).

Такая организация работы в Киеве - не что другое, как технология, за которой стоит известная политическая сила. Известно, что пенсионеры голосуют утром, когда очередей еще нет. Да и терпения в них больше – ее они закалили в советские времена. А молодежь, которая любит поспать, попробуй вынудить постоять в очереди... Поэтому нетрудно предусмотреть, по кому такая технология бьет.