"Танцевальная столица Украины" сменила буквы на дороге

На въезде в Кировоград на месте старого знака установили стеллу «Кировоград – танцевальная столица Украины» длиной 11 м и высотой 3 м.

Как передает корреспондент УНИАН, до этого на въезде в город (киевское направление) стояли металлические буквы.

Как сообщил первый заместитель председателя Кировоградского областного совета Александр ШАТАЛОВ, новая стелла установлена в основном за спонсорские средства. «Так совпало, что предыдущая конструкция была в аварийном состоянии. Было решено заменить ее на более свежую и креативную», - отметил А.ШАТАЛОВ.

По его словам, целесообразность установления аналогичных стелл на всех въездах в город будет изучена путем опроса общественности.

Стенд «Кировоград – танцевальная столица Украины» изготовлен по проекту логотипа, с которым местная команда победила во всеукраинском танцевальном шоу.

Как сообщал УНИАН, команда Кировограда 21 мая завоевала победу и звание танцевальной столицы Украины в проекте «Майдан’s», который транслировал телеканал «Интер». Вознаграждение за победу составило 1 млн. грн., средства были израсходованы на установление в области детских площадок.