Возле Диканьки столкнулись три авто: один погибший, двое раненых
09:23, 26 октября 2011Разное
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«Митсубиси», ВАЗ-21111 и ВАЗ-2107
Вчера около 15.00 в селе Большие Будища Диканьского района Полтавской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего один человек погиб на месте и двое были госпитализированы.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, столкнулись автомобили «Митсубиси», ВАЗ-21111 и ВАЗ-2107.
В результате ДТП погиб пассажир ВАЗ-21111, а водители автомобилей ВАЗ-21111 и ВАЗ-2107 были доставлены в больницу. Водитель «Митсубиси» от госпитализации отказался.
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