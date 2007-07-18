Президент призывает к классовой ненависти?

Реплика

Когда слышу политическую рекламу по радио то, ей-Богу, меня тошнит.

Я не удивляюсь “регионалам”, которым и в самом деле тяжело найти свежую формулу продвижения своей политической силы, кроме как долдонить о “стабильности”, росте пенсий и зарплат. Политический дрязги, которые собственно и привели к досрочным выборам, лично у меня мало ассоциируются со “стабильностью”.

Не поразил меня свежими пир-идеями и “незапятнанный” политик Литвин, который все делает только “чистыми” руками. Наверное, об этом лучше спросить у майора Мельниченко...

Но, сознаюсь, удивил меня Президент, который, если верить рекламе, “требует изменений”, потому что “политики поставили себя выше граждан”, а “бандиты спрятались в парламенте”, прикрываясь депутатской неприкосновенностью.

Президент, который допустил этих самых “бандитов” в Верховную Раду после того, как они благополучно вернулись из-за границ, где скрывались от Помаранчевой революции, – теперь требует изменений...

Такой лозунг звучит, я бы сказала, иронически, как насмешка над самим Президентом. По крайней мере, для людей, которые хоть немного следят за политическими событиями.

Логика политтехнологов, придумавших подобную рекламу (на самом деле, думаю, был страшный цейтнот и предложили первое попавшееся, что пришло им в голову), – прозрачна и понятна. Мол, плебс не любит льгот, всего того, что отделяет богатых небожителей от трудового люда. Сыграли, так сказать, на древней нелюбви бедного к богатому.

Но меня от такой популистской игры тошнит.

Не имею ничего против отмены депутатской неприкосновенности, напротив – поддерживаю подобные инициативы всеми руками и ногами. Но когда они становятся технологическим оружием в избирательной кампании, – становится грустно. Неужели пропрезидентская сила не может найти какого-то позитива в действиях своего почетного лидера? Неужели сплотить своих сторонников ради победы на выборах можно лишь путем поиска “общего врага”?

Пусть не обижаются технологи от господина Балоги, но в таких подходах попахивает Россией, которая сплачивалась вокруг Путина во имя подавления Чечни, очистки от “хачиков”, очернения молдован, грузин, хохлов... Только в нашем случае разжигается не национальная ненависть, а классовая...

Кстати, российские технологии, как говорят специалисты, в Украине не очень срабатывают.

Оксана Охримчук, г. Киев