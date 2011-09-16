УНИАН-Друзья: число тех, для кого “свобода слова – не пустой звук”, ширится с каждым днем

Почти две недели назад журналистка Оксана Климончук открыла в Фейсбукегруппу «УНИАН-Друзья», куда пригласила всех, “для кого свобода слова не пустой звук”. К группе присоединилось довольно много журналистов, представителей пресс-служб, публицистов, блогеров, народных депутатов. Кроме удовольствия, ежедневно видеть в Интернет-пространстве читателей, часто – единомышленников, мы имеем возможность обсудить профессиональные темы и обменяться впечатлениями.

Что именно обсуждали “Друзья” в последние две недели?

Стоит ли УНИАН оставлять на сайте комментарии посетителей, если среди них много поллюцеров, людей которые за деньги порочат Украинское государство и авторов сайта? Наши активисты считают, что комментирование, которое имеет откровенно антиукраинский характер, следует отключить. Андрей Стефаненко написал, что «комментарии нужно не отключать, а использовать современные методы их получения. Например Open ID-идентификацию и плагины типа Disquss, тогда тролить станет значительно тяжелее, и постепенно этот тролинг прекратится. Вот и все».

Еще одна дискуссионная тема. Почему журналисты так часто скрывают друг от друга контакты ньюсмейкеров? Здесь мысли разделились. Одни считают, что контакты известных людей – эксклюзивное достояние каждого журналиста, другие утверждают, что не делиться ими – профессиональное жлобство.

Львовский журналист Михаил Стельмах выложил ссылку российского политолога Дугина, о том, как весь мир не любит Америку. Оксана Охримчук так классифицировала в своем посте антиамериканзим. Он бывает трех видов: Первый европейский - «нелюбовь между своими». Второй – совковый, он же российский, - это когда бедный не любит богатых. Третий, арабский, - “отдельная история”.

Пост Оксаны Климончук о том, имеет ли журналист право использовать профессию для решения личных проблем, также вызывал дискуссию. Одни считали, что это нарушением базовых принципов журналистики, другие, говорили, что это можно делать в виде исключения (не для того, чтобы устроить ребенка в модную школу), а когда появляется вопрос жизни родных, если это не противоречит интересам общества и политике издания. Большинство журналистов согласились, что в нашем обществе такое поведение вполне приемлемо.

Последняя обсуждавшаяся тема: относительно объявления о создании новой медиа-ассоциации.

Одни считают, что этот проект нужен «кому-то», чтобы потеснить журналистские профсоюзы. Юрий Луканов, который возглавляет Киевский независимый медиа-профсоюз, также в своем посте спрашивает: “Для чего создавать сверхорган над профсоюзами? Это делается бюрократами от журналистики (это без обиды, констатация факта) бюрократическими же методами». Ответ, что это «медиа-ассоциация будет выполнять функцию саморегуляции» и гипотеза, что она будет финансироваться на гранты, вызывали ироничный пост журналиста и медиа-эксперта Виктора Коваленко:

«Приходит грантоед к журналисту и говорит: “Я тебе буду объяснять, что такое саморегуляция”. Журналист отвечает: “Я уже знаю, что это. Мы уже саморегулируемся в профсоюзах, общественных движениях”. Грантоед возражает: “Нет, это все фигня. Нужно саморегулироваться в моей ассоциации” – “А как это?” – “Все очень просто”, - радуется грантоед, протягивая очередной подписной лист. – “Нужны лишь подписьздесь и подписьздесь”.

И наконец, было высказано мнение автора этих строк о том, что каждый опытный журналист, который имеет какое-то имя, должен держать связь с жизнью и кроме «респектабельных» внутренне-внешнеполитических тем брать на себя маленькую «барщину». То есть писать на разные темы, даже те, которые часто поручают студентам-начинающим. Это помогает держать руку на пульсе общества. Сама я, для примера, поднимала тему, как какое-то денежное хамло натравило на одного спортсмена свою бойцовскую собаку за то, что тот попросил забрать пса с детской площадки. Участковый милиционер дело открывать не стал невзирая на выводы судмедэкспертизы, прокуратура Дарницкого района решение обжаловала и отправила на дорасследование туда же. Я получила несколько полезных советов и даже предложение от народного депутата-журналиста Александра Сочки написать депутатский запрос.

Воспользуюсь советами. На то они и друзья...

Маша Мищенко