Во Львове для поездок по городу дают в аренду трамвай

На выходные дни - субботу и воскресенье - Львовское коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" отдает в аренду трамвай для поездок по городу Львову. Заказать трамвай может любое частное лицо или организация, для этого нужно лишь написать соответствующее письмо в адрес предприятия.

Об этом сегодня сообщил начальник ЛКП "Львовэлектротранс" Олег БИЛОКУРИЙ.

"Во времена СССР тоже существовала такая услуга. Мы, например, имели соглашение с экскурсбюро - они заказывали трамвай для экскурсий. Теперь мы снова вспомнили эту традицию. В будние дни, из-за нехватки вагонов и большой транспортной насыщенности в городе, мы не не имеем возможности отдавать трамваи в аренду, а в субботу-воскресенье - наоборот", - отметил О.БИЛОКУРИЙ.

По его словам, трамвай можно заказать также для экскурсий по городу, а будет стоить аренда трамвая сто гривен в час. Также он отметил, что недавно родители выпускников заказывали трамвай, чтобы выпускники проехали на нем по городу к любимому месту львовян и гостей города – Высокому Замку, где традиционно выпускники встречают восход солнца.