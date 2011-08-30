Охотник перепутал товарища с кабаном: ранение было смертельным

В Киевской области во время охоты был смертельно ранен мужчина.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, в Иванковский райотдел милиции позвонили из Центральной районной больницы и сообщили, что в приемном отделении от огнестрельного ранения умер 38-летний житель села Олизаровка.

Накануне во время охоты на дикого вепря в ногу мужчине выстрелил его 35-летний приятель, житель села Варивск, перепутав его со зверем. Охотились мужчины поздно ночью в кукурузе, к тому же в запрещенное законодательством время, ведь сезон охоты еще не открыт.

Выстрелом из охотничьего ружья была повреждена кровеносная артерия пострадавшего. По пути в больницу охотнику пытались оказать необходимую первую помощь, но спасти его жизнь так и не удалось.

Горе-охотник признался в содеянном. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности) возбудили уголовное дело. Теперь по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей, двух и шести лет.