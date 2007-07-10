Янукович поздравил Наталью Краснянскую с победой

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил украинскую певицу Наталью КРАСНЯНСКУЮ с победой в Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Славянский базар в Витебске».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинете министров.

По словам премьера, Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», объединяя многонациональные творческие силы, стал престижной стартовой площадкой для открытия новых талантов.

Обращаясь к Н.КРАСНЯНСКОЙ, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “сегодня на небосклоне современной эстрады засветилась и Ваша неповторимая звезда. Ваши личные усилия и старания, труд Ваших педагогов, надежды родителей получили высокую оценку требовательного жюри, фестивальной и телевизионной аудиторий многих стран”.

“Достойно представив Украину на одном из самых престижных музыкальных фестивалей Европы, Вы заслуженно завоевали любовь и благодарность соотечественников, пленили сердца миллионов любителей эстрадной песни за пределами нашей Родины.

В этот звездный для Вас час желаю Вам неисчерпаемого вдохновения, здоровья, новых успехов в творчестве во имя укрепления культурных связей и дружбы между народами», - говорится в правительственной телеграмме.