Ющенко и Ласло Шойом договорились увековечить память погибших в лагерях НКВД

В Будапеште Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Президент Венгерской Республики Ласло ШОЙОМ подписали Декларацию общей памяти об объединении усилий сторон для увековечения памяти жертв Второй мировой войны, о захоронениях которых до этого времени международной общественности ничего не было известно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЮЩЕНКО в своем заявлении после церемонии подписания сказал: «Мы солидарны в желании перевернуть трагические страницы истории – в том числе нашей общей истории».

Он также выразил уверенность, что подписанный документ служит свидетельством «общих системных ценностей» украинского и венгерского народов в деле сохранения исторической памяти.

*** Украинско-венгерская декларация отвечает концепции Государственной межведомственной комиссии «Общественное примирение у могил павших», предусматривающей воплощение двухэтапного проекта создания в Украине сборных мемориальных кладбищ, где должны быть перезахоронены десятки тысяч останков граждан Европы, умерших на территории Украины в лагерях для военнопленных в 1945-1954 годах.

Правовым основанием для практической реализации этого общеевропейского проекта, к которому на сегодняшний день намерены присоединиться Венгрия, ФРГ и Италия, является рассекреченная информация о 102 597 иностранцах, погибших в лагерях НКВД, и 583 местах их захоронения в Украине. Эту информацию правительство Украины в конце мая 2004 г. передало дипломатам 28 иностранных государств.