Что готовится в этом году на ”Країні мрій”

Сегодня в Киеве, на Певчем поле, состоялось официальное открытие Международного этнического фестиваля “Країна мрій”, который будет проходить 6-8 июля.

В ознаменование официального открытия фестиваля О.СКРИПКА и народная артистка Украины Нина МАТВИЕНКО совместно с группой “Бурдон” спели “Купала на Ивана”.

В официальном открытии приняла участие председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда “Украина 3000” Екатерина ЮЩЕНКО.

Сегодня будет зажжен Купальский костёр, состоится сожжение соломенных фигур Марены и Купала, и начало купальських игрищ.

Кроме того, на Певчем поле выступают этногруппы “Бурдон” (Львов), “Карпатиана” (Великобритания) и “Халед” (Франция).

В программе фестиваля заявлены более 60 танцевальных, хоровых коллективов, в частности, из Франции, Литвы, Финляндии, Польши, Турции, Македонии, Беларуси, Украины, Венгрии и других стран.

В рамках фестиваля будут действовать разные сцены: для танцев, пения, детская площадка, кобзарская сцена, обрядовая сцена, аллея мастеров.

Ежедневно на Певчем поле работают этнические кухни, в которых готовят национальные блюда.