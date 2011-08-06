Политический тест-драйв для Януковича и Тимошенко

Будущее украинской политической системы решается именно в эти дни и именно по двум параметрам: реакция на арест Юлии Тимошенко населения внутри Украины и реакция международного сообщества и мировой политической элиты.

Если в понедельник под стенами Печерского суда будет триста человек и двадцать палаток - это победа Януковича, если будет десять тысяч человек и сто пятьдесят палаток - это шанс для Тимошенко.

Если к понедельнику будет пятнадцать невнятных заявлений - от руководителей Польши, Грузии, Эстонии и «друзей Украины» - это победа Януковича, если будет сорок-пятьдесят официальных заявлений и комментариев из США, стран ЕС, Канады и от тех, кого обычно причисляют к загадочному Global Government, а также из России, это будет означать, что Тимошенко - вероятный следующий президент Украины, а Янукович - уже не совсем понятно, кто такой.

Ключевой момент: Тимошенко «закрыли» не по причине того, что она может скрыться от суда, а именно из-за «неуважения» к суду. То есть не по системной причине, а по как бы случайной: сегодня - закрыли, завтра - выпустили. И без потери лица - мол, подсудимая исправилась, мера пресечения изменена.

Фактически власть (разумеется, не ее судебная ветвь в лице судьи Родиона Киреева, а президентская - в лице «коллективного Януковича») пошла на рисковый эксперимент: а можно ли безнаказанно «закрыть» Юлю? И что за это будет? Какие «за» и «против»?

Можно теоретизировать по поводу рейтингов Тимошенко - президентского, рейтинга доверия, рейтинга недоверия. Можно размышлять о том, насколько крепкие либо гнилые структуры у БЮТ в регионах. Можно гадать о количестве миллиардов у «газовой принцессы». Можно бесконечно обсуждать тему: правда ли, что Юлю Владимировну тайно финансирует Ренат Леонидович? Можно задалбывать политологов просьбами расставить украинских политиков по уровню убывания или возрастания влияния, вычисляя пятерку или десятку наикрутейших.

Но не лучше ли провести политический эксперимент, определив реальный мобилизационный потенциал Тимошенко и БЮТ?

Поэтому именно в ближайшие понедельник-вторник будут определены:

Во-первых, судьба самой Юлии Тимошенко. Понятно, что ее судят не за газовые контракты с Путиным и Газпромом - как и Ходорковского судили не за неуплату налогов. Тимошенко, за которую выйдут на митинги люди и «впишутся» закордонные политические авторитеты, сажать будет небезопасно.

Во-вторых, перспектива режима Виктора Януковича. Янукович, не сумевший посадить Тимошенко, уже не сможет претендовать на амплуа авторитарного правителя или на украинского клона Путина.

В-третьих, перспектива украинской полиархии. Политическая система, в которой нет оппозиции, деградирует, а страна оказывается перед угрозой распада и небытия (как это происходит с путинско-медведевской Россией). Поэтому вполне адекватной представляется интерпретация произошедшего именно как покушение на украинскую полиархию, на основы политической системы, а не как преследование неприятного для власти политика.

Пока что выгодоприобретателем от всего произошедшего является лишь один человек - Инна Богословская, получившая на свой день рождения (5 августа) такой специфический подарок.

Остальные стоят перед дилеммой: всё или ничего. Нары или президентское кресло.

К сожалению, скандал вокруг ареста Тимошенко нивелирует один крайне важный для будущего Украины вопрос. Допустим, рейтинг Тимошенко начнет расти нереальными темпами (такое уже не раз бывало). Допустим, добивать (сажать, убивать) ее побоятся. Допустим, режим Януковича падет в течение ближайшего года. Допустим, на внеочередных выборах Тимошенко будет избрана президентом.

И теперь сам вопрос: а чем Украина Тимошенко будет концептуально отличаться от Украины Ющенко и Украины Януковича?

Андрей Окара, Москва