Рыбак утонул, запутавшись в собственной леске

В водоеме вблизи села Большая Бабка Чугуевского района Харьковской области во время рыбной ловли погиб рыбак, гражданин Вьетнама.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

41-летний мужчина, забрасывая рыболовные снасти в воду, чтобы зафиксировать удочку, привязал леску к ноге. Запутавшись в ней, вьетнамец упал в воду и начал тонуть. Рыбаки, которые были рядом, попробовали его вытянуть, однако леска, которой был привязан мужчина за ногу, зацепилась за корягу в воде.

Спасители перерезали леску и вытянули мужчину на берег, однако спасти ему жизнь не смогли. Медики, приехавшие на вызов к водоему, констатировали смерть. По их предварительному заключению, смерть наступила вследствие механической асфиксии.